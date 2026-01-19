Opportunità a tempo pieno e indeterminato

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo punta al rafforzamento del proprio organico con 207 nuove assunzioni. Dopo aver completato le procedure di stabilizzazione previste fino al 31 dicembre 2025, la direzione ha indetto nuovi concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti ancora vacanti.

Un segnale concreto dell’impegno dell’azienda nel garantire una sanità più efficiente e vicina ai cittadini. Le procedure concorsuali, infatti, mirano a reclutare personale sanitario, tecnico e amministrativo, essenziale per il corretto funzionamento delle strutture ospedaliere e per rispondere in modo adeguato alle esigenze di cura, assistenza e sicurezza dei pazienti.

Le figure richieste

Le assunzioni interesseranno diverse professionalità, a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato. Il piano si inserisce in una strategia più ampia di rilancio delle risorse umane all’interno dell’Azienda, che punta a garantire elevati standard qualitativi nell’erogazione dei servizi sanitari.

Nello specifico, i posti messi a concorso sono così suddivisi:

Dirigenza medica

9 posti in Anestesia e Rianimazione ;

; 1 posto in Chirurgia toracica ;

; 3 in Gastroenterologia ;

; 5 in Ginecologia e Ostetricia ;

; 1 in Microbiologia e Virologia ;

; 4 in Ortopedia pediatrica ;

; 2 in Laboratorio di analisi.

Dirigenti sanitari non medici

Dirigente biologo : 2 posti in UOC Genetica medica, 3 in UOC Patologia clinica, 1 in UOC Anatomia patologica;

: 2 posti in UOC Genetica medica, 3 in UOC Patologia clinica, 1 in UOC Anatomia patologica; Dirigente chimico: 3 posti presso la UOC Controllo Qualità e Rischio Chimico (CQRC).

Comparto sanità

114 infermieri ;

; 16 tecnici sanitari di laboratorio biomedico ;

; 15 tecnici sanitari di radiologia medica ;

; 1 fisioterapista ;

; 7 ostetriche ;

; 4 assistenti tecnici geometri ;

; 11 assistenti amministrativi ;

; 4 collaboratori amministrativi professionali ;

; 1 collaboratore tecnico professionale ingegnere, addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (UOS).

Un piano imponente che punta a colmare i vuoti d’organico e potenziare reparti chiave per la diagnosi, la cura e l’assistenza sanitaria.

Impegno per la qualità e la valorizzazione del personale

“L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, volta a ridurre le carenze di personale, migliorare l’efficienza organizzativa e assicurare elevati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”, ha sottolineato il direttore generale Alessandro Mazzara.

Si tratta di un’opportunità concreta per molti giovani professionisti della salute in cerca di stabilità e crescita nel settore pubblico, un’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di rilancio del Servizio Sanitario Regionale, in linea con le direttive dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e con le misure straordinarie adottate in questi anni per potenziare gli organici ospedalieri, duramente messi alla prova dalla pandemia.

I bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione, delle modalità di presentazione delle domande e delle scadenze, saranno pubblicati nei prossimi giorni sui canali ufficiali di comunicazione e sul sito istituzionale dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it, attraverso cui potrà essere effettuata la candidatura.