Domani dalle 9.30 all'Nh Hotel

Si riunisce il Consiglio generale Fisascat Cisl Palermo e Trapani. L’appuntamento è per domani, giovedì 19 dicembre, a partire dalle 9:30, presso l’Hotel NH, in via Foro Umberto I° a Palermo.

Insieme alla Segreteria Fisascat Cisl Palermo Trapani capitanata da Mimma Calabrò, saranno presenti il Segretario Generale Fisascat Cisl Nazionale Davide Guarini, il Segretario Generale USR Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, il Segretario Generale UST Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e la Presidente Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio.

Nel corso del Consiglio si farà il punto sulle crisi aziendali dei territori di Palermo e Trapani. La scelta dell’Hotel NH non è casuale ma dettata dal fatto che il 25 ottobre scorso è stato siglato un accordo per la destagionalizzazione della struttura. Si è trattato di un percorso virtuoso per porre fine ai sacrifici affrontati dai lavoratori con il ripristino del proprio contratto a tempo indeterminato su 12 mesi.

“Sul tavolo ci cono tante, troppe vertenze – spiega Mimma Calabrò – per le quali c’è bisogno dell’impegno di tutti. Il lavoro è e resta una priorità. Bisogna difenderlo con i denti, coltivando ogni possibilità di dialogo con le aziende ma mantenendo un atteggiamento di fermezza e critica costruttiva laddove fosse necessario”.