Cento proposte sul tavolo, ma dal Governo regionale ancora nessun segnale. Sud chiama Nord torna alla carica sulla Legge di Stabilità 2027-2029 e lancia un duro monito all’esecutivo guidato da Renato Schifani. Nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana, il leader del movimento, Cateno De Luca, insieme ai deputati Andrea Messina, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, ha svelato i dettagli di un pacchetto di emendamenti che punta dritto a Comuni in dissesto, precariato, trasporti e territorio. All’incontro ha preso parte anche la presidente di Anci Sicilia, Paola Amenta.

De Luca: “Nessun dialogo da Palazzo d’Orléans”

“Abbiamo chiesto al presidente Schifani di aprire un confronto, un dialogo. Purtroppo, ad oggi, non abbiamo avuto alcuna risposta», ha denunciato senza giri di parole Cateno De Luca. Il leader di ScN ha sottolineato come la Giunta abbia già varato la manovra finanziaria, ma l’opposizione attende ancora di leggerne i testi ufficiali: «Siamo in attesa di capire quali misure siano state effettivamente inserite. Noi, intanto, andiamo avanti con le nostre proposte”. Per De Luca non è solo una questione di cifre, ma di visione: la Sicilia non ha bisogno solo di risorse finanziarie, ma di riforme strutturali capaci di cambiare il volto dell’isola.

“I Comuni sono allo stremo, serve dignità per i lavoratori”

A tracciare il quadro drammatico degli enti locali è stato il deputato Andrea Messina, che ha acceso i riflettori su una realtà che vede circa 130 Comuni siciliani su 390 in condizioni di dissesto o riequilibrio finanziario. “Stato e Regione hanno trasferito competenze ai Comuni senza garantire risorse adeguate, come nel caso dell’assistenza per gli studenti con disabilità”, ha spiegato Messina. Nel mirino c’è anche la gestione del personale ex precario, stabilizzato a 24 ore settimanali con stipendi da fame: “Parliamo di persone che dopo vent’anni di servizio guadagnano 800 o mille euro e sono vicine alla pensione. La Regione deve dare ai Comuni la possibilità di utilizzarli a tempo pieno”.

Trasporti e demanio, Lombardo: “Riforme a costo zero”

Secondo Giuseppe Lombardo, la manovra da 1,7 miliardi annunciata dal Governo rischia di essere solo una distribuzione di risorse senza una reale svolta strategica. Sud chiama Nord propone così interventi “a costo zero”, come la possibilità per i Comuni turistici di estendere il servizio di trasporto pubblico locale alle aree omogenee (GAL, FUA e SIRU), adeguando i collegamenti a esigenze attuali e non a logiche vecchie di decenni. Altro nodo, la gestione delle aree demaniali fluviali e marittime: “Ci sono Comuni che hanno investito cifre ingenti per riqualificare queste aree ma non possono gestirle pienamente. Bisogna superare questo ostacolo”.

La polemica sul precariato e l’emergenza Valle del Mela

Il deputato Matteo Sciotto ha invece sollevato il caso delle disparità tra i lavoratori: «Leggiamo di soluzioni specifiche per il precariato di Palermo. Bene, ma non possono esistere lavoratori di serie A e di serie B. Serve una risposta complessiva per ASU ed ex contrattisti». Tra le misure proposte, una contribuzione previdenziale aggiuntiva per i lavoratori ASU e un fondo da 3 milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029 destinato alla crisi industriale della Valle del Mela (ex Duferco, Cargill e i timori per A2A). Nel pacchetto anche aiuti ai pescatori contro il caro carburante e fondi per il dissequestro dei cavalcavia autostradali.

Stop incendi, l’idea del “disegno di legge Taormina”

In chiusura, De Luca ha annunciato una contromisura sul fronte sicurezza del territorio, pesantemente colpito dai roghi estivi. L’obiettivo è un fondo per permettere ai sindaci di intervenire tempestivamente e d’ufficio nella pulizia dei terreni privati abbandonati, per poi recuperare le somme dai proprietari inadempienti. Una strategia che si inserisce nel cosiddetto “ddl Taormina”, volto a rimodulare il servizio antincendio e il personale forestale: “Gli incendi ormai minacciano direttamente i centri abitati, non solo i boschi. Serve un’organizzazione diversa e immediata”.