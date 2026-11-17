Una bocciatura netta sull’impianto complessivo, accompagnata da un pacchetto articolato di correttivi per invertire la rotta. È la posizione espressa dalla Cgil Sicilia durante l’audizione davanti alla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana sul disegno di legge di Stabilità 2027-2029. Il sindacato, guidato dal segretario generale Alfio Mannino, ha consegnato ai deputati un documento di 17 pagine per chiedere una revisione profonda della manovra finanziaria, cancellando gli incentivi alle imprese privi di vincoli occupazionali per concentrare le risorse su lavoro stabile, rafforzamento della pubblica amministrazione e rilancio industriale.

Le dimensioni della manovra e la trasparenza della spesa

Il primo nodo sollevato dalla Cgil riguarda l’entità stessa della finanziaria, che si attesta intorno a 1,7 miliardi di euro a fronte dei circa 3 miliardi annunciati in precedenza. Secondo Mannino, questa differenza lascia presagire possibili lievitazioni della spesa durante l’iter parlamentare o ulteriori manovre prima della fine della legislatura. “La Sicilia non può permettersi una politica di micro mance e di proroghe sterili, né una spesa frammentata con forti margini di discrezionalità come quella attuale”, ha dichiarato il leader sindacale, invocando criteri trasparenti, il monitoraggio dei risultati e la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei finanziamenti. Nel mirino finiscono anche strumenti come Decontribuzione Sicilia — dove risulterebbe utilizzato meno del 10% dei 150 milioni stanziati — e i premi di produttività, giudicati inefficaci in un tessuto produttivo in cui circa il 95% dei lavoratori non è coperto dalla contrattazione di secondo livello.

Sanità pubblica, no ad Azienda Zero

Un capitolo centrale del documento riguarda la tenuta finanziaria e organizzativa del Servizio sanitario regionale. La Cgil esprime ferma contrarietà all’istituzione di Azienda Zero, ritenuta un’inutile sovrastruttura amministrativa, e giudica insufficiente il semplice rimborso delle spese di viaggio per i minori costretti a curarsi fuori regione (a fronte di un saldo negativo della mobilità sanitaria stimato in 247 milioni di euro). La priorità, secondo il sindacato, deve essere destinare fondi straordinari all’assunzione di medici, infermieri e operatori, all’abbattimento delle liste d’attesa e al potenziamento della medicina territoriale, facendo piena luce sulle passività e sugli accantonamenti delle Asp.

Giovani, povertà e precariato negli enti locali

Critiche anche alle misure contro l’emigrazione giovanile, come l’assegno per i laureati con 110 e lode (articolo 1), che raggiungerebbe appena 330 beneficiari su una platea potenziale di 6.700 giovani ogni anno. Per garantire il diritto a restare nell’Isola, la Cgil chiede il finanziamento integrale delle borse di studio Ersu per tutti gli aventi diritto e il ripristino della mobilità gratuita per gli under 26. Sul fronte sociale, i 20 milioni per il contributo di solidarietà non bastano a fronte di oltre 97 mila domande presentate: servono una misura strutturale contro la povertà, un piano per il diritto alla casa con sostegno agli affitti e aiuti contro il caro energia.

Pubblico impiego, enti locali e forestazione

Pur valutando positivamente alcuni risultati ottenuti grazie alle mobilitazioni — come il tempo pieno per i 1.902 lavoratori della Sas (da anticipare però al 1° gennaio 2027) e le risorse per il rinnovo contrattuale dei forestali — il sindacato chiede risposte definitive per il precariato storico. In particolare, la Cgil sollecita un fondo pluriennale da 50 milioni di euro per la stabilizzazione dei precari comunali e per l’aumento progressivo delle ore lavorative dei circa 12.000 dipendenti part-time degli enti locali, oltre a regole trasparenti e non clientelari per le assunzioni nel settore antincendio e forestale. “La sfida che poniamo alla Commissione e all’Ars – ha concluso Mannino – è usare le risorse per cambiare il modello di sviluppo della Sicilia, mettendo al centro il lavoro, i diritti, la giustizia sociale e la qualità della vita delle persone”.