La legge sui Marina Resort è stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale. Sono soddisfatto di questa decisione che dimostra la sensatezza della nostra legge che consentirà di attrarre il turismo da diporto con conseguenti ricadute positive dal punto di vista occupazionale ed economico per la Sicilia”.

Lo afferma Luca Sammartino, deputato regionale di Italia Viva, presidente della V Commissione commentando la decisione della Suprema Corte di dichiarare legittima il disegno di legge sui Marina resort, cioè le strutture turistico-ricettive all’aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, approvata all’ARS nel maggio del 2019.

“Le strutture attrezzate per l’attracco dei natanti da diporto, con annessa offerta di servizi – prosegue Sammartino – costituiscono un’eccezionale opportunità di attrarre investimenti e presenze da tutto il mondo e generare rilevantissime ricadute economiche ed occupazionali nella nostra regione. Sarà possibile recuperare le marinerie, i porti turistici, ci sarà un sostanziale aumento dell’indotto collegato al turismo. La norma introduce inoltre una nuova categoria ricettiva, il boat and breakfast: una sorta di bed & breakfast ormeggiato in mare” – conclude l’esponente Iv.

“La legge sui Marina Resort consentirà di allargare lo spettro dell’offerta turistica in Sicilia, attraendo il turismo da diporto con conseguenti ricadute positive dal punto di vista occupazionale ed economico per la nostra regione. Si tratta di un provvedimento importante, nato da un disegno di legge a mia prima firma sottoscritto da tutto il gruppo di DiventeràBellissima, concertato dal governo regionale sia in Quinta Commissione che ora in aula anche con gli esponenti dell’opposizione. Insieme allo sblocco dei fondi effettuato dal governo guidato da Nello Musumeci per investire sui porti turistici, compresi quelli delle isole minori, garantirà alla Sicilia e ai siciliani una concreta prospettiva di crescita grazie al turismo da diporto“. Lo aveva detto Giusy Savarino, deputata regionale di DiventeràBellissima, commentando l’approvazione del ddl all’Ars.