Coinvolti a Palermo la protezioni civile

Una simulazione di evacuazione in caso di terremoto svolta al liceo classico internazionale statale “Giovanni Meli”. L’esercitazione è stata organizzata dalla protezione civile della Città metropolitana insieme a quella del Comune, con l’ausilio di associazioni di volontariato di protezione civile. L’esercitazione va collocata nel quadro di iniziative che la protezione civile ha portato avanti nelle scuole per trasmettere le buone pratiche agli studenti in caso di calamità. L’attività, infatti, è stata frutto delle sinergie che stanno mettendo in campo gli uffici di protezione civile della Città metropolitana e del Comune di Palermo. Tutto questo nell’ambito dell’azione di divulgazione e sensibilizzazione della popolazione scolastica alla cultura della protezione civile.

Le varie simulazioni

Nel corso dell’esercitazione c’è stata la simulazione di un terremoto con l’evacuazione del liceo e le operazioni di recupero di tre alunni infortunati e dispersi. Operazione fatta con l’aiuto di personale paramedico e medico. L’esercitazione è consistita in una prova di evacuazione, curata dai referenti dell’istituto, e successivamente nell’allestimento di una postazione medico avanzata. In ausilio torre faro e autobotte potabilizzata per la prestare le prime cure del caso e l’utilizzo di 2 unità cinofili per la ricerca di dispersi all’interno del plesso scolastico. Per il trasbordo, dai piani superiori del plesso scolastico al piano terra, di un traumatizzato si è fatto uso di impianto teleferica ad opera del soccorso alpino. Il primo soccorso ed il trasporto degli infortunati sono stati effettuati con l’ausilio dei volontari dell’associazione Misericordia, e della Croce Rossa Italiana. Messi a disposizione 2 ambulanze.

I tempi da testare

La simulazione ha inoltre consentito alla protezione civile comunale di testare i tempi necessari per raggiungere le aree di attesa individuate dal piano comunale di protezione civile. L’esercitazione seguita dai tecnici “osservatori” delle associazioni di volontariato Apeci e Rad.Uni.Med. In una nota la Città metropolitana ringrazia poer la collaborazione la dirigente scolastica del liceo Meli Cinzia Citarella e tutte le associazioni di volontari di protezione civile aderenti.













