Visita Italtel, OpenHubmed e Seli-Kab

“Gli ultimi dati relativi al trimestre estivo vedono un leggero incremento del numero delle imprese in Sicilia ma la necessità che abbiamo è quella di crescere in qualità e competitività, di irrobustire il tessuto imprenditoriale dell’isola” lo ha detto l’assessore regionale per le attività produttive Mimmo Turano a margine di una visita al complesso industriale Marisa Belisario di Carini (Pa).

L’esponente della giunta Musumeci che ha visitato gli stabilimenti Italtel, OpenHubmed e Seli-Kab ha ribadito la volontà della Regione di avviare un confronto permanente con il mondo imprenditoriale per individuare aree geografiche e settori di intervento dei prossimi contratti di sviluppo che partiranno in collaborazione con Invitalia: “con il presidente Musumeci – ha sottolineato Turano – abbiamo definito una nuova strategia che mira a investire per crescere e non per sopravvivere. Per far questo abbiamo bisogno della collaborazione delle imprese che devono garantire il massimo sforzo in termini di innovazione e competitività”.

Nella sede di Italtel l’assessore Turano ha anche avuto una video conferenza con l’ad dell’azienda del settore delle telecomunicazioni che opera a Carini Stefano Pileri in cui è stata sottolineata l’importanza del legame con il territorio.