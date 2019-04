E' accaduto a Lampedusa

Un diciassettenne, ferito con un colpo di fucile, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Civico” di Palermo. Il ragazzo sarebbe stato colpito per errore dal proprio padre. E’ accaduto tutto all’alba, in un’abitazione di Lampedusa. Sul caso indagano i carabinieri.

Secondo quanto riferisce Agrigentonotizie.it pare che il genitore stesse litigando con una terza persona. Durante la lite sarebbe inavvertitamente partito un colpo di fucile che ha ferito il ragazzo che stando a quanto riferito non sarebbe in pericolo di vita.