Allerta meteo in Sicilia

Venti, piogge e freddo in Sicilia. Questa la previsione per la giornata di domani. Il tempo sarà instabile per l’intera giornata di domani dove le condizioni meteo saranno contraddistinte da un ulteriore crollo delle temperatura, piogge intermittenti e venti di maestrale.

Possibile precipitazioni nevose anche a media quota.

La Protezione Civile Regionale ha emesso oggi un bollettino di allerta gialla per condizioni meteo avverse dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani 10 gennaio.

In particolare viene evidenziato che sono previsti forti venti ed un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con valori molto bassi serali nel primo mattino e nelle ore serali.