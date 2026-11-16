Palermo torna capitale mondiale della legalità e della cooperazione giudiziaria. Questa mattina l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia ha ospitato le celebrazioni per la Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata transnazionale, un appuntamento di rilievo istituzionale che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’evento, promosso dalla Corte d’Appello di Palermo insieme alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, si inserisce nel solco della risoluzione Onu 78/267, istituita in memoria dell’approvazione della Convenzione di Palermo del 2000. Ad accogliere il Capo dello Stato, salutato da un lungo applauso dei presenti, i vertici della magistratura e delle istituzioni nazionali e internazionali: tra gli altri, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttrice esecutiva dell’UNODC Monica Juma, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, il presidente della Corte d’Appello Antonio Balsamo e il sindaco Roberto Lagalla.

L’intervento del governatore Renato Schifani

A portare il saluto e la posizione dell’amministrazione regionale è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha rivendicato il percorso compiuto dall’Isola sul fronte normativo e sociale, sottolineando come l’azione repressiva debba necessariamente accompagnarsi a politiche di sviluppo e inclusione.

“La Sicilia ha pagato un prezzo altissimo alla criminalità organizzata, ma in questi anni istituzioni e società civile hanno fatto registrare significativi passi in avanti e molte delle misure di contrasto adottate nell’Isola sono oggi prese a modello a livello nazionale – ha dichiarato Schifani –. È il caso della legge “Liberi di scegliere”, voluta fortemente dal mio governo, che toglie consenso e manovalanza alla mafia e offre una concreta alternativa ai ragazzi e alle famiglie che vivono in contesti difficili”.

“Risorse per scuola, lavoro e famiglie fragili”

Nel corso del suo intervento, il governatore ha poi posto l’accento sugli strumenti economici e sociali messi in campo da Palazzo d’Orléans per sottrarre terreno fertile alla criminalità. “La repressione – ha proseguito Schifani – seppur necessaria, da sola non è sufficiente. Le istituzioni sono chiamate a fare la propria parte. Il risanamento dei conti raggiunto in questi anni ci ha consentito, come governo regionale, di stanziare risorse importanti da destinare alle famiglie più fragili: dalla legge contro la povertà agli interventi di sostegno al debito e contro il caro mutui. Abbiamo investito sulla scuola, incentivato lo sport con il bonus palestre e introdotto la legge sul South working per favorire il ritorno nell’Isola di tanti giovani. E poi con la Super Zes abbiamo creato le condizioni per attrarre gli investimenti delle aziende private sul territorio e incrementare i livelli di occupazione”.

La sfida per il futuro dei giovani siciliani

In chiusura, il presidente della Regione ha ribadito la necessità di consolidare queste misure affinché le nuove generazioni non siano costrette a emigrare né tantomeno esposte al ricatto mafioso.

“Occorre proseguire su questa strada e garantire, soprattutto ai nostri ragazzi, servizi e opportunità, affinché nessuno sia più tentato dall’imboccare la strada dell’illegalità o dal lasciare la Sicilia per costruirsi un futuro – ha concluso Schifani – ma possa scegliere di restare e contribuire con il proprio lavoro alla crescita economica di questa terra”.

La giornata palermitana dedicata alla legalità proseguirà nel tardo pomeriggio, alle 19.15, nella chiesa di San Domenico, il Pantheon dei siciliani illustri, con un evento conclusivo.