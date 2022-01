Dopo una breve malattia

Lutto all’Università di Palermo. Si è spento Calogero Massimo Cammalleri, avvocato cassazionista e docente dell’Ateneo palermitano nonché presidente nazionale di Conpass (Coordinamento nazionale professori associati). Il professore è morto all’età di 57 anni.

In ricordo del prof. Calogero Massimo Cammalleri

L’Unipa ha voluto rendere un omaggio al docente ricordandolo sul proprio sito. “Dopo una breve malattia affrontata sino alla fine con serenità, lucidità e forza d’animo, ci ha lasciato a soli 57 anni il prof. Cammalleri – ricordano i colleghi -. Entrato nei ruoli dell’Ateneo come ricercatore nel 1994, era autore di decine tra saggi e monografie in materia di diritto del lavoro e sindacale. Avvocato cassazionista, da molti anni aveva scelto di dedicarsi a tempo pieno all’attività didattica e di ricerca. Dirigeva le riviste Temilavoro e d/Seas Working Papers. Lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità accademica che ne ha sempre apprezzato la dirittura morale, la passione e l’amore per la giustizia. Alla moglie Antonella, ai figli Ludovica e Alessandro, alla famiglia tutta va il profondo, affettuoso abbraccio e il cordoglio dell’intero Ateneo”.

Il dolore della figlia su Facebook

Toccante il messaggio della figlia postato sui social. “Ciao papà, uomo giusto, onesto, coraggioso, leale, fedele, umile, grande.Possa la tua grande correttezza morale guidarmi per sempre”. Ma tanti altri sono i post in onore del professore prematuramente scomparso. “Senza parole… Tutta la mia vicinanza alla famiglia e il mio più profondo cordoglio per la perdita del caro compagno di classe Calogero Massimo Cammalleri!”. “Ormai da alcuni giorni attendevo rassegnato il messaggio o l’email di questa dolorosa notizia ma nonostante tutto non riesco ancora a crederci. Calogero era il collega con la più impetuosa voglia di vivere che ho conosciuto al Seas. Immaginare che proprio lui non ci sia più appare persino inverosimile”.