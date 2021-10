stroncato da un male incurabile, aveva 74 anni

Lutto a Mondello. E’ morto Pietro Messina, 74 anni, detto Pietro ‘Funcia’, storico personaggio della borgata marinara e tra i suoi più conosciuti residenti.

Un male incurabile

Pietro Messina è stato strappato ai suoi cari da un male incurabile, scoperto poco tempo fa, contro il quale ha lottato come un leone.

Conosciuto da tutti

A Mondello, e non solo, Pietro Messina era molto conosciuto. Nonostante non fosse più giovanissimo, la sua energia era contagiosa. In molti lo ricordano per la sua disponibilità ed affabilità con tutti, anche con i turisti di passaggio, e non è mancato, negli anni, chi ha deciso di scattare con Pietro una foto ricordo da portare con sé.

Si occupava delle barche del porticciolo

Pietro Messina si occupava del rimessaggio e manutenzione delle barche del porticciolo di Mondello. E lo faceva con grande cura e dedizione. Amava il mare più di ogni altra cosa Pietro, un amore incondizionato che sapeva trasmettere a chiunque, anche a chi si fermava con lui con per una breve conversazione e che oggi lo ricorda con affetto e grande tristezza per la sua morte che ha lasciato nello sgomento la borgata.