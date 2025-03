E’ stato un imprenditore stimato e una figura amata dalla comunità di Terrasini. E’ venuto a mancare Giuseppe Palazzolo, conosciuto da tutti come “Ninarieddu”, stroncato da un brutto male. L’uomo lascia la moglie Rosaria e le tre figlie: Serena, Aurora e Martina. Giuseppe era un ex autotrasportatore di marmo, aveva poi intrapreso la carriera imprenditoriale in Toscana, dove si era affermato nel settore. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, si è spento nelle ultime ore lasciando un dolore profondo.

I funerali si svolgeranno domani, 21 marzo, alle 15 presso la chiesa Madre di Terrasini.

Il cordoglio

Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha voluto rendergli omaggio attraverso un pensiero divulgato attraverso i social: “Questa mattina vogliamo stringerci al dolore dei familiari di Giuseppe Palazzolo, da molti conosciuto in paese come Peppe “Ninarieddu”. Giuseppe è sempre stato un amico vero, sincero, un amico di tutti, un gigante buono, sempre disponibile ad aiutare chi ne avesse bisogno, pieno di vita e dalla battuta sempre pronta. Autotrasportatore di marmo, con la sua ditta a Carrara era conosciuto in Toscana dove ha vissuto parte della sua vita diventato un imprenditore del settore. Le nostre più sentite condoglianze alla moglie Rosaria Maniaci, alle splendide figlie Serena, Aurora e Martina, a cui ha dedicato gli sforzi di una vita, ai parenti e amici tutti. Ciao Peppe, ci mancherà il tuo sorriso, il tuo spirito, la tua convivialità, i tuoi consigli sempre saggi. Non siamo riusciti a sconfiggere questo male che ti ha portato via in un soffio ma ti porteremo per sempre con noi nei nostri ricordi per la persona buona e generosa che sei stata. I funerali di Giuseppe saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 in Chiesa Madre.”

A condividere il dolore per la scomparsa di Giuseppe, numerosi concittadini che hanno avuto modo di conoscerlo e incrociare il suo cammino: “Siamo addolorati per la perdita di Giuseppe…una bella persona…padre e marito meraviglioso…amico degli amici…amico nostro. Ti vogliamo bene Peppe ninarieddu. Ci mancherai ma soprattutto mancherai a tua moglie e alle tue meravigliose ragazze… adesso veglierai su di loro dall’alto come un angelo dalle grandi ali così come un po’ eri quaggiù sulla terra” scrive un utente.