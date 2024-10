E il 19 ottobre ci sarà Xinux al Birrificio Bruno Ribadi

Macaria, il Festival della pasta e dei grani antichi, cambia data e si sposta al weekend lungo di Ognissanti, dal 31 ottobre al 3 novembre. La location scelta è il meraviglioso lungomare Peppino Impastato di Terrasini, in corrispondenza del Piazzale del Mediterraneo. La kermesse di quattro giorni ospiterà cooking demo con chef di fama nazionale, artisti e band internazionali, degustazioni di pasta locale e laboratori dedicati ai più piccoli.

Indissolubilmente legato al Festival, il momento di internazionalizzazione del progetto Macaria si terrà il 19 ottobre presso il birrificio Bruno Ribadi di Terrasini, in concomitanza con l’evento “Xinux”. Durante questo appuntamento B2B, aziende di pasta e prodotti agroalimentari siciliani incontreranno stakeholder internazionali, come buyer e giornalisti locali e americani, per presentare le eccellenze dell’isola, con l’obiettivo di creare legami commerciali e promuovere l’export dei prodotti siciliani nel mondo. Il “walk around tasting” sarà arricchito da riflessioni su come le materie prime siciliane possano diventare un punto di riferimento per i mercati internazionali.

L’evento “Xinus” sarà ospitato sempre presso il birrificio Bruno Ribadi di Terrasini, il 19 ottobre 2024, con un programma denso di attività. A partire dalle ore 19:00 si terrà il Talk “Made in Italy tra opportunità e risorse del territorio”, in cui verranno discussi temi legati all’internazionalizzazione delle imprese enogastronomiche, le possibilità di sviluppo commerciale sia in Italia che all’estero, e il valore unico dei prodotti gastronomici siciliani.

Tra i protagonisti del Talk: Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, che condividerà la sua esperienza internazionale e presenterà il suo nuovo libro “10 mosse per affrontare il futuro. Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza”; Margie Raimondo, giornalista americana promotrice della gastronomia siciliana negli USA e autrice del documentario premiato “The Soul of Sicily”; oltre a esponenti delle istituzioni locali. La serata si concluderà con una degustazione di street food siciliano e birra artigianale locale.

Il Festival Macaria e l’evento Xinux rappresentano un’occasione unica per mettere in luce le eccellenze del territorio siciliano, creando un ponte internazionale capace di unire la tradizione alla modernità e di aprire nuove opportunità per le aziende locali.