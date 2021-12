Il 16 dicembre convegno a Palermo con il leader della Lega

“Europa e Made in Italy. Le nuove regole dell’Ue mettono a rischio il futuro delle nostre eccellenze alimentari” è il tema dell’incontro-dibattito organizzato per giovedì 16 dicembre, a Palermo. L’iniziativa è della eurodeputata siciliana della Lega, Annalisa Tardino, con la delegazione Lega e il gruppo Identità e Democrazia. Un’iniziativa a difesa delle eccellenze alimentari del Belpaese. Saranno presenti a Palazzo Alliata di Pietragliata il segretario federale della Lega Matteo Salvini. In chiusura di evento sarà intervistato dalla giornalista e scrittrice Maria Giovanna Maglie.

Riforma penalizzante

“Il quadro di riforme per il settore agroalimentare prospettato dalle istituzioni europee – spiega Annalisa Tardino – tende nelle sue linee generali a penalizzare e danneggiare il comparto italiano e il concetto di dieta mediterranea. Prima di tutto la disamina dal Nutriscore con le sue etichette a semaforo, inaccettabile perché ben al di là di ogni evidenza scientifica.



I relatori

In aggiunta anche l’Europe’s beating cancer plan, il piano europeo di lotta contro il cancro. Iniziativa lodevole sul piano delle intenzioni ma sbagliata in alcuni contenuti. Il rischio concreto è che si mettano in crisi le nostre produzioni, le nostre eccellenze, che l’Ue vorrebbe mettere alla pari di prodotti e sostanze dannose per la salute. Parleremo di come difendere il Made in Italy, una priorità per la Lega, e la presenza di Matteo Salvini è un segno tangibile dell’importanza che riveste questo tema per il nostro partito”.

Il convegno, che si terrà al Palazzo Alliata di Pietratagliata (via Bandiera, 14) a partire dalle ore 18, vedrà alternarsi sul tema interventi tecnici, accademici e politici. Presenti associazioni di categoria, imprenditori e operatori del settore. Interverranno: Carlo Spallino Centonze, autore del libro “In difesa del Made in Italy”; Biagio Fallico, professore ordinario di Scienze e tecnologie alimentari presso l’università di Catania; Leandro Carollo, biologo nutrizionista; e infine Giacomo Dugo, professore emerito di chimica degli alimenti dell’università degli studi di Messina. Anche in collegamento da Strasburgo Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega Salvini Premier al parlamento europeo, e Marco Zanni, deputato europeo e presidente del gruppo Identità e Democrazia. Modererà Annalisa Tardino.