C’è sgomento per quanto accaduto nel quartiere Bonagia a Palermo. Le due donne Maria Cirafici di 44 anni e la madre Fanni Sisinia vivevano da sole.

La figlia che ha studiato giurisprudenza era molto attiva in parrocchia. In tanti la ricordano. Quanto successo ieri sera per molti è assurdo.

“Non li abbiamo mai sentito litigare, erano sempre insieme. Non sappiamo cosa possa essere successo negli ultimi giorni”. Così i vicini del palazzo in via del Visone numero 12. Anche in chiesa ricordano le due donne. La figlia era integrata in alcuni gruppi e svolgeva attività nella parrocchia.

In base a quanto accertato dagli investigatori la casa era in ordine. Non c’era nulla che facesse pensare ad una lite. La madre avrebbe ucciso la figlia con una corda o con un cavo elettrico. La stessa donna che adesso è in stato di fermo ha confessato il delitto.

Avrebbe subito riferito e confermato nell’interrogatorio che la figlia era depressa e così avrebbe deciso di ucciderla. Non si sa se prima l’avesse addormentata con gli psicofarmaci che la figlia prendeva.

Tutti questi aspetti saranno chiariti dall’autopsia disposta dalla procura. La procura ha chiesto la convalida del fermo.