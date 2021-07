La prontezza di spirito dell'autista Amat

Un uomo che si era sentito male per il gran caldo su un autobus che percorreva la via Sadat a Palermo è stato trasportato nel centro hub della Fiera del Mediterraneo. L’autista del mezzo Amat ha avuto la prontezza di spirito per chiedere soccorso ai medici impegnati nella campagna vaccinale.

La prontezza di spirito del guidatore ha salvato la vita all’uomo che è stato soccorso e portato in ospedale. Le sue condizioni sono stabili.

La precisazione di quanto successo è arrivata direttamente dalla struttura commissariale per mettere fine alle voci erronee che si erano diffuse questa mattina, sulla presenza nell’Hub della Fiera di un uomo che si sarebbe sentito male dopo il vaccino. Notizia del tutto infondata.

Vaccini sono fino alle 11 del mattino e dopo le 20

Intanto per il gran caldo le vaccinazioni all’Hub della Fiera sono sospese dalle 11 fino alle 20. Con una nota del Commissario straordinario Covid19 Renato Costa, in applicazione dell’allerta ondate di calore emanato dalla Protezione civile per tutte le strutture pubbliche, da oggi il centro vaccinale della Fiera del Mediterraneo ha sospeso la somministrazione die vaccini alle 11 e riprenderà solo dolo le 20. Un provvedimento che avrà valore anche domani e fino a cessata emergenza caldo e all’emanazione di nuove disposizioni

In particolare il padiglione 20 funziona solo dalle 8 e fino alle 11 del mattino con ultimo ingresso alle 10 poi sospende la propria attività. Il padiglione 20 A invece, funziona dalle 8 alle 11 e dalle 20 alle 24 con ultimo ingresso consentito alle ore 23

Sospesa anche l’attività di esecuzione dei tamponi

Anche per quel che riguarda i tamponi questi possono essere fatti solo in modalità drive in esclusivamente dalle 8 alle 11 del mattino con ultimo ingresso consentito ai cancelli alle ore 10, poi si chiude.

Prenotati rimandati a casa

Chi aveva un vaccino prenotato per un orario diverso è stato rispedito a casa già oggi e dovrà effettuare una nuova prenotazione per quanto riguarda la prima dose mentre sarà invitato con un nuovo appuntamento per chi attende la somministrazione della seconda dose.