avviso di condizioni avverse della protezione civile

Non si ferma l’ondata di maltempo che ha colpito anche la Sicilia.

Un’area di bassa pressione che andrà formandosi sulle regioni settentrionali nella giornata di domani determinerà un rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali dapprima sulle regioni centrali in estensione al sud.

Avviso della Protezione civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 27 settembre, venti forti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca dapprima su Toscana, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta gialla in Sicilia

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata, per la giornata di martedì 27 settembre, allerta gialla su l’intero territorio di Calabria e Campania e in alcuni settori del Lazio, Sicilia, Abruzzo e Molise.

Il maltempo flagella Trapani, 50 interventi dei vigili del fuoco

Da questa mattina sono stati circa 50 gli interventi dei vigili del fuoco di Trapani per danni a seguito del nubifragio che si è abbattuto sulla città.

Interventi di soccorso a persone rimaste intrappola dentro le auto, disabili che non potevano uscire dalle case, interventi in terreni coperti per almeno un metro dall’acqua. Ancora 90 gli interventi richiesti.

Vigili del fuoco in difficoltà, rinforzi da Palermo e Agrigento

Tutti i distaccamenti provinciali dei vigili del fuoco sono confluiti su Trapani, sono arrivati rinforzi da Agrigento e da Palermo impegnati nei prosciugamenti di via Fardella, della zona del cimitero e via Libica. I vigili del fuoco stanno incontrando difficoltà perché l’acqua non defluisce dalle caditoie.

Disagi anche in provincia di Palermo

Anche in provincia di Palermo il maltempo sta facendo sentire le sue conseguenze. In particolare a Partinico dove dall’alba sono al lavoro i vigili del fuoco per una serie di interventi dovuti ad allagamenti di strade, crollo di mura perimetrali e persino per lo scoppio di una cabina elettrica. Ad essere stati soccorsi automobilisti e persino un pulmino con a bordo diversi disabili.

Cedimento di un muro

Un muro nei pressi della stazione ferroviaria ha ceduto di schianto. Si è letteralmente sbriciolato a causa di queste battenti piogge. L’acqua piovana, che da ore si è abbattuta nella zona del Partinicese, ha evidentemente creato delle pesanti infiltrazioni che hanno ulteriormente indebolito un muro che già era in condizioni precarie.

I soccorsi

Due i soccorsi che i pompieri hanno dovuto effettuare per aiutare chi era rimasto bloccato in strada a causa dell’acqua piovana. In via dei Mulini è stata tolta dal pantano una donna rimasta intrappolata nella sua auto nei pressi di un sottopassaggio. In via Mantegna invece è stato tirato fuori un intero pulmino con a bordo diversi disabili.

Cabina elettrica in fumo

Momenti di apprensione si sono vissuti nei pressi di un supermercato dove fuorusciva del fumo da una cabina elettrica. A causa anche degli scoppi l’infiltrazione di acqua piovana che aveva raggiunto anche l’impianto elettrico, causando dei corto circuiti. La situazione è rientrata alla normalità dopo l’intervento de vigili del fuoco che hanno messo tutto in sicurezza.

La pioggia è arrivata, temperature vicine ai livelli autunnali

La pioggia, attesa già giorni fa, è giunta in ritardo ma in modo copioso e insistente. Per un vero miglioramento delle condizioni meteo bisognerà aspettare la giornata di mercoledì. Ma le temperature sono scese e non risaliranno fino ai livelli estivi ma si avvicineranno a quelli autunnali. Il calo termico sarà evidente anche se non del tutto stabile. Le risalite delle temperature saranno, però, solo parziali.

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che comunica i propri modelli previsioni per quel che riguarda il tempo sull’Italia per i prossimi giorni fino a mercoledì. Ecco le previsioni area per area e giorno per giorno.

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE

Nord: Giornata spiccatamente instabile con precipitazioni possibili sul Triveneto, sul resto delle regioni avremo un cielo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nubi irregolari invece altrove.

Sud: Una perturbazione impatta sulle nostre regioni con piogge diffuse, temporali e possibili nubifragi lungo le coste tirreniche. Venti forti.

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno di Libeccio. Calo termico.

Centro: La giornata partirà con un cielo molto nuvoloso. Nel pomeriggio tornerà a piovere su Toscana, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna.

Sud: Tempo in miglioramento con il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, sarà più sereno solo sulla Sicilia.