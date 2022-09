La pioggia è arrivata e resterà per tutta la giornata di lunedì e parte di martedì. Attesa già giorni fa, è giunta in ritardo ma in modo copioso e insistente. Per un vero miglioramento delle condizioni meteo bisognerà aspettare la giornata di mercoledì quando le nuovo faranno spazio. Ma le temperature sono scese e non risaliranno fino ai livelli estivi ma si avvicineranno a quelli autunnali. Il calo termico sarà evidente anche se non del tutto stabile. Le risalite delle temperature saranno, però, solo parziali.

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che comunica i propri modelli previsioni per quel che riguarda il tempo sull’Italia per i prossimi giorni fino a mercoledì. Ecco le previsioni area per area e giorno per giorno.

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo diffusamente instabile con precipitazioni possibili dapprima al Nordest, poi, verso sera in Lombardia

Centro: Corpi nuvolosi a tratti perturbati interessano gran parte delle regioni peninsulari con precipitazioni a sparse, anche temporalesche.

Sud: Il tempo tenderà a peggiorare fortemente sulla Campania con l’arrivo di piogge abbondanti. Piogge battenti e temporali anche altrove.

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE

Nord: Giornata spiccatamente instabile con precipitazioni possibili sul Triveneto, sul resto delle regioni avremo un cielo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nubi irregolari invece altrove.

Sud: Una perturbazione impatta sulle nostre regioni con piogge diffuse, temporali e possibili nubifragi lungo le coste tirreniche. Venti forti.

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno di Libeccio. Calo termico.

Centro: La giornata partirà con un cielo molto nuvoloso. Nel pomeriggio tornerà a piovere su Toscana, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna.

Sud: Tempo in miglioramento con il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, sarà più sereno solo sulla Sicilia.