La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale l’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro d’altezza.

Problemi anche lungo la via Messina Marine che costeggia il mare e nel borgo marinaro di Mondello. Ieri sera la Protezione civile regionale aveva annunciato per oggi l’allerta arancione in tutta la Sicilia.

In questo momento la parte meno colpita dal maltempo è quella orientale. I tecnici sono al lavoro per monitorare il livello delle dighe.

Preoccupazione, danni e disagi anche nell’agrigentino dove la struttura del Libero Consorzio ha attivato le procedure di intervento per eventuali criticità viso l’alto il rischio di fenomeni di piena di fiumi e torrenti. Sorvegliata speciale la diga Gammauta e Prizzi oltre l’alveo del fiume Sosio-Verdura, poi la diga Villarosa sull’Imera meridionale.

Strade e appartamenti allagati e automobilisti in panne anche a Castelvetrano, dove piove da stanotte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, in particolare, in piazza San Francesco d’Assisi e nelle vie Rapisardi e Milazzo dove i piani terra si sono allagati.

Diversi anche gli automobilisti in difficoltà che hanno telefonato ai vigili del fuoco. Bloccata dall’acqua pure una ambulanza del 118: sono intervenuti i carabinieri per prelevare il personale a bordo.