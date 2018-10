Le previsioni meteo

Una vasta circolazione depressionaria, presente sul Mediterraneo centrale, continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali italiane, con fenomeni temporaleschi che persisteranno sulla Sicilia e che, dalla tarda serata di oggi, interesseranno anche la Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia e, dalla tarda serata/notte di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di oggi, sabato 13 ottobre, allerta gialla in Sicilia e sui versanti ionico centro-meridionale e tirrenico meridionale della Calabria. Per la giornata di domani, valutata allerta arancione su gran parte della Sicilia e sui versanti ionico centro-meridionale e tirrenico meridionale della Calabria; valutata inoltre allerta gialla sul settore costiero della Basilicata, sui bacini del Lato e del Lenne in Puglia, sul resto della Calabria e della Sicilia.