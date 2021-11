la denuncia dei residenti

Il maltempo che imperversa sulla Sicilia crea danni e paura

A Caccamo, in provincia di Palermo, strade trasformate in fiumi di fango

La denuncia di un residente: “La strada provinciale 117 a rischio crollo”

Il maltempo che imperversa sulla Sicilia ha colpito anche il territorio di Caccamo, in provincia di Palermo.

A causa delle intense piogge, molte strade della cittadina, in particolare quelle periferiche che conducono nelle campagne, si sono trasformate in fiumi di fango. Siamo andati a fare un giro nella zona con il signor Giuseppe, che con il suo trattore munito di ruspa, per ore ha lavorato per liberare alcune strade da fango e detriti.

Strade bloccate per 24 ore

Strade bloccate per più di 24 ore, senza, sembra, che nessuno sia intervenuto. Particolarmente critica la situazione sulla strada provinciale 117, che è anche attraversata da un ponte.

Il signor Giuseppe, come potete vedere nel video che vi mostriamo, ci indica un punto preciso della strada, in contrada Portella di Palma e dice: “Qui si è formato un lago con il rischio di crollo del ponte e della strada. Se dovesse crollare questa strada l’economia di Caccamo si fermerebbe. Questa zona è il granaio del paese, e ci sono tantissimi uliveti, quindi gli agricoltori si troverebbero costretti a fermarsi. Ribadisco: se questo ponte va giù noi siamo tutti fritti in padella”.

Nessuna manutenzione

Il signor Giuseppe denuncia: “Da quando queste strade sono passate dalla competenza della Provincia all’Area Metropolitana non c’è più stata manutenzione. Gli ultimi interventi su questa strada risalgono a 5 anni fa. Dopo, il buio più totale”. E ancora: “E’ una strada percorsa da tantissimi agricoltori che hanno difficoltà ad arrivare nelle proprie aziende. Io cerco di ripulirla un po’ dal fango per spirito di solidarietà ed amicizia. Ma nessuno ci ascolta. Non abbiamo un riferimento per poter dialogare o quantomeno farci sentire. Servono interventi urgenti, abbiamo bisogno di una mano”.

A Caccamo il maltempo ha già creato danni. L’altro ieri, le piogge intense hanno provocato il cedimento di un tratto di strada nella zona medievale di Sant’Orsola. Fortunatamente al momento del crollo la via e la strada sottostante dove sono finiti i detriti non erano molto trafficate. Tanta paura tuttavia per i residenti della zona che hanno immediatamente avvertito i carabinieri e la protezione civile comunale.

Ma non è tutto: il 3 novembre si è verificato un cedimento sulla statale 285 che collega Caccamo a Roccapalumba. A rimanere danneggiata metà della carreggiata in contrada Sambuchi al chilometro 21+400. Per fortuna, in quel momento, non transitava alcun automobilista. Sono intervenuti i carabinieri e gli operai dell’Anas che hanno transennato la zona.