situazione grave

Il sindaco di Godrano (PA) Daniele Bellini ha chiuso la scorsa notte una strada in contrada Cannitello che porta ad attività e ad abitazioni. “Questa notte assieme alla protezione civile locale, siamo intervenuti sulla strada comunale contrada Cannitello, dopo una frana, abbiamo chiuso la strada che conduce a due agriturismi e diverse abitazioni – dice il sindaco -. La chiusura arrecherà gravi danni economici alle attività produttive, che dopo la crisi del covid19 si pensava potessero ripartire per le festività. Stiamo attivando la protezione civile regionale per cercare di realizzare interventi che possano consentire di ripristinare le strade”.

Strade allagate a Palermo

A Palermo due sottopassi di Viale Regione Siciliana sono stati chiusi per il rischio allagamenti ma sono diverse le strade rese impraticabili dal maltempo. Diversi allagamenti sono stati segnalati nel quartiere Zen. La situazione più complicata si è registrata in via Lanza di Scalea dove, a causa del livello dell’acqua, è addirittura impossibile attraversare la strada. Alcuni tombini sono saltati a causa della pressione. Fiumi d’acqua sono stati segnalati anche a Mondello. Danni anche in Provincia di Palermo. Fra i territori più colpiti quello di Piana degli Albanesi. Come segnalato dal primo cittadino Rosario Petta, si è verificata una frana sulla SP 34 Piana-San Giuseppe Jato, prima di Portella della Ginestra. Lo smottamento, causato dalle forti piogge delle ultime ore, ha ostruito metà della carreggiata. Problemi anche sulla SP5, strada che interconnette Piana degli Albanesi ad Altofonte.

Emergenza nel trapanese

Nel trapanese è in corso la verifica dello stato dei luoghi dopo il crollo del ponte sul fiume san Bartolomeo sulla statale 187, che porta alla stazione ferroviaria di Castellammare del Golfo ed unisce con Alcamo marina. Strada chiusa all’altezza del km 43,697. “Ho informato la prefettura e attivato il centro operativo comunale per coordinare le operazioni di protezione civile poiché ci ritroviamo in piena e grave emergenza: il maltempo sta mettendo in ginocchio il territorio con più cedimenti ed allagamenti e stanotte è crollato, fortunatamente senza causare alcun ferito, il ponte sul fiume san Bartolomeo a causa del cedimento del pilone centrale. Un’ ulteriore chiusura dell’asse viario dove si sono verificate frane dal costone roccioso sovrastante la ex statale 187”. Lo fa presente il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo.