Meteo Sicilia

Sulla Sicilia nubi in moderato aumento da ovest verso est con qualche isolato piovasco o breve acquazzone su trapanese, palermitano, nisseno e Etna.

Temperature in aumento, venti deboli o moderati da OSO, da ESE sulla Sicilia. Mari in prevalenza poco mossi o mossi il Canale di Sicilia.

Situazione in graduale complessivo miglioramento anche se per potere tracciare delle previsioni per il weekend di Pasqua è ancora troppo presto.