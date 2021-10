Per domenica 24 ottobre condizioni meteo avverse

Allerta arancione in sei province dell’isola, nelle restanti tre è indicata allerta gialla

Previste condizioni meteo avverse con precipitazioni diffuse ed intense, grandinate

Potrebbero verificarsi anche grandinate, venti di burrasca con raffiche dai quadranti est

Mareggiate lungo le coste esposte

Il Comune di Catania raccomanda ai cittadini di limitare all’indispensabile gli spostamenti da casa

Sicilia ancora preda del maltempo. Le previsioni meteo parlano di peggioramento per questo fine settimana e la protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 24 ottobre. Viene, inoltre, indicata, allerta arancione in gran parte dell’isola.

Condizioni meteo avverse

Nell’avviso 21296 vengono indicate per la giornata di domenica 24 ottobre condizioni avverse. Si legge “Da prime ore del 24.10.21, per 24-36h, precipitazioni diffuse e intense, con rovesci o temporali, con fenomeni particolarmente insistenti su settori est. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal primo mattino del 24.10.21, per 24-36h, venti di burrasca con raffiche di burrasca forte, dai quadranti est. Intense mareggiate lungo le coste esposte”.

Allerta arancione e gialla

Passano da 5 a 6 le province dove è prevista l’allerta arancione. Si tratta di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. In queste zone previsti i disagi maggiori.

Palermo, Trapani e Agrigento rimangono con allerta gialla.

L’avviso della protezione civile

Le condizioni Meteo in peggioramento. Per domani in particolare si prevedono “Precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di temporale, sulle zone Nord Est, con quantitativi cumulati elevati, fino a puntualmente molto elevati sulle zone ioniche settentrionali, specie nella seconda parte della giornata; sparse, a carattere di temporale, sulle zone Sud Est, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a carattere di temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Ed inoltre vengono indicati i mari: tendenti rapidamente a molto mossi tutti i bacini; dal pomeriggio localmente agitati il Tirreno e lo Ionio. Venti: forti nord-orientali, con raffiche di burrasca o burrasca forte.

Le raccomandazioni del Comune di Catania

Il Comune di Catania raccomanda ai cittadini di limitare all’indispensabile gli spostamenti da casa, stare lontani dai corsi d’acqua, di evitare i sottopassi stradali e di fare particolare attenzione ai rischi di frane nelle zone idrogeologiche più a rischio. La protezione civile comunale ha immediatamente attivato le procedure previste per fronteggiare i rischi connessi agli eventi atmosferici.