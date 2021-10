Il Meteo in Sicilia, temporali, temperature giù ed allerta arancione – LE PREVISIONI

Redazione di

14/10/2021

Maltempo con piogge, temporali, possibili grandinate e temperature in discesa Allerta rancione nel Palermitano, Catanese e Messinese Per il 15 ottobre la situazione dovrebbe migliorare Piogge, temporali ed anche probabili grandinate, soprattutto al mattino. Si inasprisce il maltempo in Sicilia per la giornata del 14 ottobre. La protezione civile regionale ha anche diffuso un avviso di allerta arancione in tre province dell’isola. Previsto un miglioramento delle condizioni meteo per venerdì 15 ottobre. Per il 14 ottobre la situazione Meteo prevede possibili grandinate al mattino nel Palermitano ed anche nel Siracusano. Piogge diffuse ovunque. Situazione simile anche nel pomeriggio con precipitazioni sparse che diminuiscono di intensità nelle ore serali. Allerta arancione e condizioni meteo avverse L’allerta arancione è indicata in tre province che potrebbero avere maggiori disagi dal maltempo in arrivo. Si tratta del Palermitano, Messinese e Catanese. Nelle restanti zone vige l’allerta gialla. Si legge nell’avviso numero 21286 la persistenza di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti nord, con raffiche fino a burrasca forte sui settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte”. Precipitazioni Sono previste precipitazioni “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori centrorientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”. Mari agitati, venti forti Lo stesso documento diffuso dalla protezione civile siciliana indica la condizione dei mari: da agitato a molto agitato lo Ionio, agitati il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia, molto mossi i restanti bacini. I venti, invece, saranno forti settentrionali o nord-orientali, fino a burrasca forte. Temperature in discesa Valori massimi più freschi e decisamente più autunnali per il14 ottobre. Previsti 19 gradi di Trapani, 18 a Palermo ed Agrigento, 17 a Messina, 16 a Catania, Siracusa, 15 a Caltanissetta, 13 a Ragusa agli 11 di Enna. Nel resto d’Italia Al nord dal mattino fino a sera avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte dei settori; una maggiore nuvolosità potrà verificarsi sui confini alto atesini. Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, a parte qualche nube in più su Abruzzo e Molise, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel resto del sud la giornata trascorrerà con una mattinata diffusamente instabile con piogge a carattere sparso, forti in Sicilia. Nel pomeriggio migliora, rimane instabile solo in Sicilia. Per venerdì 15 ottobre, nubi sparse ma niente piogge La situazione dovrebbe migliorare per venerdì 15. Non sono previste precipitazioni ma le temperature dovrebbero rimanere stabili. Mari da poco mossi ad agitati. Venti da moderati a forti. Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso in Liguria. Molto freddo di notte. Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Abruzzo e Molise, prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Venti settentrionali, a tratti moderati. Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con un nubi diffuse sui settori ionici, ma senza precipitazioni se non qualcuna sul Salento. Altrove, cielo poco nuvoloso. Venti forti settentrionali.

