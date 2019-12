ottavio zacco, presidente della VI commissione consiliare, prova a spegnere le polemiche

“Occorre fare chiarezza sulla manovra di assestamento del bilancio 2019 votata dal Consiglio comunale, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sulle aziende comunali”.

Lo dichiara il presidente della VI Commissione consiliare di Palermo, Ottavio Zacco.

“Abbiamo dovuto affrontare con urgenza – spiega Zacco che provoca a spegnere le polemiche soprattutto su navette e Ztl notturna – una manovra di variazione di Bilancio molto complessa, cercando di recuperare le somme necessarie per coprire il disavanzo causato dal trasporto dei rifiuti fuori Palermo, provando a non intaccare le voci che avrebbero compromesso l’equilibrio di bilancio e rispondendo ad un vero e proprio diktat da parte dei Revisori dei Conti”.

“In queste ore – prosegue Zacco – sono circolate notizie infondate che rischiano di creare immotivati allarmi.

È falsa la notizia che per recuperare le somme mancanti abbiamo tagliato i fondi ad AMAT del servizio navette free: abbiamo lasciato in bilancio 300.000 euro per il servizio Navette free del centro storico e nel cimitero dei rotoli, importo utile a coprire il servizio fino al 31 dicembre 2019.

Analogamente – spiega ancora Zacco – per la RAP, non è stato deciso di cancellare il servizio di derattizzazione, ma vista l’esigenza di recuperare somme con urgenza è stato necessario azzerare la voce solo temporaneamente per quanto riguarda le spese da effettuare entro il 31 dicembre”.

“Infine su Reset, – conclude Zacco – da parte di alcuni si è tentato di causare un caso politico, proponendo un inutile emendamento che stanziava 500 mila euro che però l’Azienda non avrebbe potuto impegnare entro la fine dell’anno con servizi aggiuntivi non programmati”.