L’esponente del governo regionale conferma di aver chiesto la rimozione

L’assessore regionale Marco Falcone ha chiesto la rimozione di due dirigenti dell’Anas in Sicilia. Sarebbero due dei quattro massimi vertici apicali che guidano l’ente nazionale autostrade nel territorio siciliano. In una nota Falcone conferma di aver fatto ufficialmente questo drastico passo: “È vero – afferma -, ho chiesto di rimuovere due dei quattro dirigenti apicali Anas in Sicilia, perché non è possibile accettare la loro dimostrazione di non avere a cuore le sorti della Sicilia”.

La rivelazione shock

L’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha fatto questa rivelazione intervenendo alle celebrazioni per i trent’anni di Airgest, società di gestione dell’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani. “Noi monitoriamo quotidianamente i cantieri stradali e infrastrutturali aperti nell’Isola, facendo sempre la nostra parte – ha aggiunto Falcone – mentre i dirigenti Anas, tutti da fuori Sicilia, vengono al martedì e vanno via al giovedì”.

I tempi infiniti dei cantieri nelle autostrade

L’assessore si è soprattutto soffermato sui tempi infiniti dei cantieri lungo le autostrade. Situazione incredibile se si considera che, ad esempio, nel solo tratto Palermo Catania se ne possono contare una trentina. Troppi e per di più lì da tempo immemore: “I cittadini – aggiunge Falcone – sono disposti a tollerare i disagi dovuti ai cantieri, ma questi devono andare avanti, non devono essere aperti e poi restare abbandonati o quasi come avviene sulla Catania-Palermo. Con le opere della Regione – ha concluso l’assessore – abbiamo fatto così: i cantieri aperti, dalle autostrade del Cas alle strade provinciali, sono tutti vitali e operativi”.

Le verifiche di BlogSicilia

Nel corso dell’estate scorsa la nostra testata aveva fatto delle verifiche in merito. L’esodo estivo d’agosto, con l’attivazione di nuovi cantieri, non fa altro che aggravare il traffico specie nelle zone turistiche del che gravitano nel Palermitano. Nessun operaio a lavoro da giorni, complice la pausa delle ferie di Ferragosto per le ditte, che ha rallentato ulteriormente un cantiere che sui forum online è definito “lumaca”: “È impensabile che Anas faccia la moltiplicazione dei cantieri senza ultimarne uno”, dicono i cittadini.