Arrestato un uomo di 30 anni a Palermo dalla polizia

L’ennesima piantagione dentro un appartamento scoperta a Palermo. L’operazione del commissariato a Brancaccio scattata per il l’intenso odore tipico della sostanza stupefacente proveniente dall’immobile.

Le accuse

La polizia di Stato ha arrestato T.D.S. di 30 anni, accusato di produzione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. Gli agenti di polizia del commissariato Brancaccio in via Giafar hanno sentito il classico odore della marijuana. In un appartamento al primo piano hanno trovato una piantagione con 197 arbusti. Gli impianti necessari a fare crescere le piante erano allacciati abusivamente alla rete pubblica.

La nuova moda delle piantagioni indoor

Quella di Brancaccio non è altro che l’ultima di una serie di piantagione indoor scoperte dalle forze dell’ordine. Lo scorso mese di novembre la polizia ha arrestato un palermitano di 56 anni con l’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. La misura cautelare è maturata a seguito di una segnalazione anonima giunta alla sala operativa della questura riguardante una presunta coltivazione di marijuana in un’abitazione del quartiere “Falsomiele”. Poliziotti appartenenti al commissariato “Oreto-Stazione” hanno quindi predisposto un apposito servizio con unità cinofila antidroga. All’interno dell’abitazione, e precisamente nel vano scantinato, gli agenti hanno rinvenuto una serra con 102 vasi contenenti altrettante infiorescenze di marijuana. La serra, le cui pareti erano munite di teli isolanti, era inoltre attrezzata con 10 lampade alogene, 3 condizionatori dotati di appositi cestelli aeratori, un idrometro, una centralina temporizzata, una pompa per irrigazione e diversi fertilizzanti.

Il coltivatore col reddito di cittadinanza

Sempre a Palermo nel luglio scorso arrestato dalla polizia un 27enne palermitano, incensurato, accusato dei reati di coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica. L’uomo coltivava marijuana in una serra tecnologica e la moglie percepiva il reddito di cittadinanza. Gli agenti nel quartiere Pagliarelli hanno trovato una coltivazione indoor in un casolare. Al piano seminterrato, estesa su una superficie pari a circa 600 metri quadri, è stata trovata una piantagione di marijuana composta da 891 piante.