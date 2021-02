aveva 87 anni

E’ morto l’ex presidente del Senato ed ex ministro del Lavoro Franco Marini

Il cordoglio del mondo politico e sindacale siciliano

Franco Marini “protagonista della storia repubblicana”

“Presidente del Senato e ministro, Franco Marini è stato un importante protagonista della nostra storia repubblicana. L’Italia ricorderà il suo prezioso contributo, nei ruoli politici e istituzionali, per le battaglie dei diritti dei lavoratori e il rafforzamento della democrazia parlamentare. Ai familiari giunga il mio cordoglio e quello dell’Assemblea regionale siciliana”. Così, in una nota, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

“Combattivo ma gentile”, il ricordo di Giuseppe Lupo

“Ho perso un amico, un maestro, un riferimento costante nella mia vita di sindacalista e di politico”. È il ricordo che il capogruppo del PD all’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Lupo ha di Franco Marini, già segretario generale della Cisl, presidente del Senato, tra i fondatori del Partito Democratico, morto all’età di 87 anni.

“Combattivo ma gentile – aggiunge Lupo – di uomini come lui l’Italia oggi avrebbe grande bisogno”.

Il cordoglio della Cisl Messina

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, unitamente alla segreteria confederale provinciale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, figura di grande spessore della politica italiana.

«Il suo percorso sindacale è stato un esempio per tanti sindacalisti che hanno reso la Cisl una grande realtà al fianco dei lavoratori», ha sottolineato Alibrandi.

Di Franco Marini è vivo il ricordo delle sue visite a Messina negli anni ’70 e ‘80, in un’epoca in cui il sindacato si ricostruiva su basi nuove che hanno portato il processo di rilancio della Cisl, protagonista in quel periodo della battaglia sulla scala mobile.

«È stato un grande maestro – ricorda l’allora segretario generale della Cisl Messina, Carmelo La Malfa – rilanciò il ruolo della Cisl italiana, ricordo i comizi nelle piazze e le battaglie al fianco dei lavoratori».

Il ricordo del ministro Franceschini

“Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell’Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico”, afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini.