Sciopero del pubblico impiego in tutta Italia sotto lo slogan lanciato dai sindacati,”Rinnoviamo la PA”, che chiedono al governo più sicurezza, assunzioni e contratti per rinnovare la pubblica amministrazione, fortemente provata dalla gestione della terribile emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo.

In tutta la Sicilia, coinvolti oltre 100 mila lavoratori.

A Palermo l’appuntamento per il sit in di protesta organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa è stato dalle 10 alle 13 in via Cavour, davanti alla Prefettura.

Presidi sono stati organizzati, sempre nello stesso arco orario, in tutti i capoluoghi di provincia dell’Isola, davanti alle prefetture. Lo sciopero nazionale dei comparti e delle aree pubbliche di sanità, trasporti, funzioni centrali e funzioni locali ha coinvolto anche i lavoratori che non hanno potuto scendere in piazza: negli uffici, durante i turni di lavoro, tutti coloro i quali hanno voluto segnalare la loro adesione alla protesta hanno indossato uno degli adesivi forniti dai sindacati della Funzione pubblica, fanno sapere i sindacati.

La mobilitazione ha avuto luogo anche a Messina.

Antonino Alibrandi, segretario generale Cisl Messina, spiega: “La nostra presenza qui oggi è finalizzata a far capire al Governo che c’è la necessità di un confronto nazionale e non di un incontro convocato dalla ministra per la giornata di domani. Lo sciopero di oggi non è finalizzato esclusivamente al rinnovo del contratto, che in questa partita della pubblica amministrazione è la parte minore. Abbiamo necessità di garantire sicurezza ai lavoratori, stabilizzazione, assunzioni, regolamentare lo smart working e quindi garantire anche la dignità dei lavoratori pubblici che hanno a loro volta garantito i servizi anche nel periodo di lockdown.

I lavoratori pubblici non sono i super eroi quando debbono essere garanti di pubblicità da parte della politica e poi essere attaccati dalla stessa politica dicendo che sono nullafacenti o privilegiati.

I lavoratori della pubblica amministrazione devono essere rivalorizzati e riqualificati e la pubblica amministrazione, in generale, deve essere messa a sistema.

Il lockdown ha fatto emergere tutti i problemi della pubblica amministrazione, non in termini del personale, ma in termini di strutture e di sistema che ovviamente è il momento di ammodernare e rinnovare“.

Gli fa eco Giovanna Bicchieri, responsabile organizzativa Cisl Fp Messina.

Dichiara Bicchieri: “E’ un momento di forte protesta per tutti i lavoratori d’Italia. Finalmente siamo scesi in piazza. C’è la necessità di ammodernare la pubblica amministrazione tutta e la sanità e di rivedere il Recovery Fund, ovvero la possibilità di investire i fondi europei secondo dei progetti che siano finalmente atti al rinnovo della pubblica amministrazione in senso generale e soprattutto di coloro i quali sono stati lavoratori in trincea.

Non scioperiamo soltanto ed esclusivamente per i lavoratori della pubblica amministrazione, scioperiamo soprattutto perché dobbiamo rendere i servizi pubblici ancora più concorrenziali.

Anche coloro che sono i lavoratori delle somministrate stanno scioperando con noi oggi proprio per acquisire diritti e doveri.

Abbiamo una manovra finanziaria che assolutamente non ci consente di tutelare i lavoratori della pubblica amministrazione che, ribadiamo, devono dare servizi pubblici: nelle scuole, nella sanità, nella difesa, nella giustizia, in tutti gli enti delle funzioni centrali”.

“Le manifestazioni in corso oggi in Sicilia, dei lavoratori forestali e del pubblico impiego, segnalano esigenze ormai indifferibili e sollecitano la politica a intervenire: le riforme per dare efficienza ed efficacia ai due comparti , anche con nuove assunzioni, e il rinnovo dei contratti di lavoro”: lo dice Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, che partecipa oggi a Palermo alle iniziative di protesta dei forestali e dei lavoratori pubblici, quest’ultima mobilitazione a carattere nazionale.

“La riforma del settore forestale– afferma Mannino- deve avere l’obiettivo della tutela del nostro patrimonio ambientale e naturalistico assicurando per questa via la stabilità del lavoro. Per i forestali chiediamo anche il

rispetto dei diritti contrattuali a partire da quello di ricevere puntualmente la retribuzione, cosa che ora non accade”.

“Per quanto riguarda i comparti pubblici – aggiunge- alla base della protesta c’è il rinnovo dei contratti , ma anche nuove assunzioni e riforme. Per l’amministrazione regionale – specifica- la riforma deve avere gli

obiettivi dell’efficacia e dell’efficienza della macchina amministrativa, fondamentali ai fini dello sviluppo. Riteniamo anche necessaria una rigenerazione della pubblica amministrazione – aggiunge -, ma anche del comparto forestale, con nuove assunzioni che apportino nuove competenze e scongiurino che un’intera generazione venga tagliata fuori da questi importanti comparti”.