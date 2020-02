La tragedia delle Foibe

Il Coro di Voci bianche della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana aprirà la commemorazione delle Foibe in programma a Palermo, venerdì 21 febbraio, alle ore 20.30. Al Cinema Multisala Al Politeama sarà proiettato il film Red Land – Rosso Istria.

Il coro, composto da 90 elementi ed è diretto da Riccardo Scilipoti, donerà un contributo per non dimenticare la tragedia delle vittime innocenti. Tre i brani i eseguiti. I primi due sono di Ilse Weber. Infine, un Gloria, tratto dalla “Messa per la pace” di Bob Chilcott.

La Regione Siciliana con questo evento vuole ricordare il martirio e il sacrificio del popolo istriano-fiumano-giuliano e dalmata con tre proiezioni a Palermo, Catania e Agrigento, del film Red Land – Rosso Istria. La pellicola è firmata da Maximiliano Hernando Bruno, che narrando la vita e il martirio di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, in un crescendo epico di dolore, paura e disperazione, racconta in un tragico affresco quei drammatici giorni.

Saranno presenti alla proiezione l’assessore Manlio Messina, la presidente della Foss Maria Elena Volpes, il sovrintendente della Foss Antonino Marcellino, con il regista Maximiliano Hernando Bruno che il produttore Alessandro Centenaro.

“Il coinvolgimento dei bravissimi giovani del coro delle voci bianche della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana è importante perché è proprio ai nostri giovani che abbiamo il dovere di trasmettere la memoria, il ricordo, in questo caso della tragedia delle Foibe – dice l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina –. Ho scritto ai sindaci delle tre città coinvolte affinché partecipino all’iniziativa e coinvolgano anche le scuole e le altre istituzioni sociali, educative e culturali del territorio. La tragedia delle Foibe – sottolinea Messina – per anni è stata tenuta nascosta, negata, dimenticata nella totale indifferenza dei più. Decine e decine di italiani gettati nelle cavità carsiche e inghiottiti negli abissi rocciosi profondi oltre cento metri. Una tragedia che l’umanità non deve né dovrà mai dimenticare per questa ragione anche in Sicilia stiamo portando avanti queste iniziative che servono a non dimenticare”, conclude l’assessore.