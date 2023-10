Nozze seguite da un corteo danzante fra le strade del centro

Musica, banda e corteo fra le strade del centro di Palermo. La chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella si conferma terra fertile per i fiori d’arancio. Dopo le celebrazioni che hanno visto protagonista Ginevra Piersanti Fendi, pronipote di Anna Fendi, un altro matrimonio si è preso ieri la scena del centro città. Uno stuolo da oltre cinquecento invitati, accompagnato da un gruppo di body guard che hanno seguito tutta l’uscita dei due novelli sposini.

Il matrimonio danzante all’Olivella

Lei una gallerista d’arte, lui è un dirigente di un’azienda americana. La coppia ha scelto il capoluogo siciliano per celebrare le proprie nozze. Cerimonia iniziata intorno alle 18 e condotta all’interno della storica chiesa della I Circoscrizione e a cui sono seguite gli immancabili festeggiamenti, quest’ultimi decisamente danzanti. Dopo il classico lancio del riso, i due sposini infatti hanno percorso ballando tutta piazza Olivella e via Giuseppe Patania. Seguiti da una banda composta da tamburi, violoncello e fisarmonica, i due hanno danzato a ritmo di musica per festeggiare le proprie nozze. Il tutto seguiti da uno stuolo di invitati (circa 500 dicono i presenti) che li hanno seguiti per tutto il tragitto. Un matrimonio che non è passato inosservato, con tanti curiosi che hanno immortalato il momento con i propri telefonini.

Ad inizio settembre le nozze della pronipote di Anna Fendi

La chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella non è certamente nuova a matrimoni di alto profilo. Il 9 settembre scorso infatti convolata a nozze l’imprenditrice e fashion stylist Ginevra Piersanti, figlia di Federica Formili Fendi e nipote di Franca, sorella della ben nota stilista Anna Fendi. La ragazza e il neo marito Alessandro hanno scelto proprio la storica struttura della I Circoscrizione per le proprie nozze. Ad accompagnare l’entrata e l’uscita degli sposini un coro gospel composto da cinque cantanti, che ha intonato diverse melodie note alle orecchie di tutti. Fra queste, Happy Day e Stand By Me. Matrimonio al quale non sono mancate alcune figure VIP. Fra queste l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero Di Montezemolo e l’attore Alessandro Preziosi.