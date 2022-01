il capo dello stato ama in particolar modo i gatti persiani

Mentre tutti si aspettavano al Quirinale un nuovo Presidente della Repubblica magari con il proprio cane al seguito, a spuntarla sono stati ancora una volta i gatti di Mattarella.

L’amore per i gatti di Mattarella

Pochi sanno infatti che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un vero e proprio “presidente gattaro” che ha tra i suoi maggiori hobby proprio l’amore per i gatti.

Come si legge in una nota stampa di Aidaa: “Prima di insediarsi per il suo primo mandato al Quirinale il presidente Mattarella viveva nella sua casa di Palermo attorniato da diversi gatti persiani. Quando salì al Colle lo seguirono nella sua nuova dimora i suoi tre preferiti: Cimabue, Dante e Boccaccio”.

E ancora: “Secondo voci “ufficiose” il presidente così come a suo tempo papa Ratzinger dedica una piccola parte della sua impegnativa giornata a fare le coccole ai suoi amati gatti”.

I felini ospiti del Quirinale

“Non è dato sapere – scrive in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – se in questi sette anni la famiglia pelosa del presidente sia cresciuta, certo è che non è diminuito il suo amore e la sua passione per i gatti, in quanto le solite voci non ufficiali sostengono che nei lavori di ristrutturazione della sua casa romana qualora avesse dovuto lasciare il Quirinale il presidente Mattarella aveva chiesto di allestire uno spazio proprio per i gatti che però per i prossimi sette anni saranno ancora ospiti del Quirinale con buona pace del cane dei corazzieri che potrà cosi continuare a rincorrerli per i giardini presidenziali”.

L’amore per i gatti di Mattarella è senza dubbio sinonimo della sua sensibilità.

La gioia di tanti per la rielezione di Mattarella

In questi giorni vi abbiamo inoltre raccontato della gioia di tanti per la rielezione di Mattarella al Quirinale.

E’ il caso di Emilia Saccomando, la bimba palermitana di otto anni, l’unica in Italia che ha avuto modo di parlare con il Capo dello Stato, la prima fan che da Palermo ha trepidato più di tutti per questo risultato.

Emilia ha atteso la ‘fumata bianca’ davanti alla televisione.

Per giorni ha seguito tutte le fase per l’elezione del Presidente della Repubblica, sperando che il suo politico preferito fosse riconfermato.

Martedì scorso Emilia era riuscita a parlare con il Presidente davanti l’ingresso della sua abitazione consegnandogli una lettera.