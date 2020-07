continua lo scontro

“Il sindaco Orlando, ultimo assoluto in Italia per gradimento dei cittadini secondo i dati del Sole24Ore, perde pezzi e passa il tempo a insultare me e la Lega. Dimissioni!”. Lo dice Matteo Salvini.

“Nelle ultime ore, si è dimesso l’assessore ai Cimiteri. Quindici giorni fa aveva annunciato l’addio anche l’assessore alle Culture”, aggiunge il leader della Lega.

Prosegue dunque la polemica politica. Salvini aveva attaccato Orlando mercoledì, subito dopo il nubifragio che ha seminato danni e terrore a Palermo, rischiando di mietere vittime.

Salvini infatti aveva scritto sui social: “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua. I palermitani non meritano tutto questo”.

Il tweet di Salvini aveva ricevuto accuse di ‘sciacallaggio’ su quanto avvenuto per fare campagna elettorale.

E così ieri, il leader della Lega ieri aveva abbassato i toni.

“L’importante è che salvino tutti quelli che devono essere salvati. Oggi sono zen” aveva risposto ai giornalisti a margine di una manifestazione a piazza Montecitorio.

Il tweet del 15 luglio di Salvini aveva suscitato molta indignazione sui social, a partire dal musicista siciliano Roy Paci che ha reagito così: “Ho sempre ritenuto superfluo commentare qualsiasi suo post ma di fronte alla morte di due miei concittadini (le notizie diffuse all’inizio parlavano di due vittime, ndr) per questa immane tragedia le dico semplicemente una cosa: lei è un turpe e miserabile sciacallo. Spero che le nostre lacrime diventino per lei gocce della tortura cinese”.

Durissima anche la reazione del regista e attore Pif: “Non ricordo di aver mai visto una cosa simile a Palermo in tutta la mia vita. Ora che è passata una notte, posso giudicare il tweet “elettorale” di Salvini in maniera meno impulsiva e serena. Mi sembra chiaro ed evidente, quindi, che questo tweet “elettorale” faccia semplicemente schifo! Perché è il prodotto di un modo di fare politica che fa semplicemente schifo. Non è una questione di destra o di sinistra, fa semplicemente schifo e basta. Lo schifo non risolve i problemi del Paese. Lo schifo illude il popolo e fa avere un meraviglioso stipendio, e poi un’ottima pensione, a chi lo crea”.