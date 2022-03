Candidature online

McDonald’s cerca 150 persone in Sicilia nell’ambito di un piano di crescita che prevede l’assunzione di 5.000 persone in tutta la Penisola. Sull’isola sono 150 le figure da inserire in organico nei suoi ristoranti di Agrigento (10), Palermo (40), Catania (20), San Giovanni La Punta (10), Giarre (10), Misterbianco (10), Belpasso (10), Ragusa (5), Vittoria (5), Siracusa (15), Melilli (5), Trapani (5), Castelvetrano (5).

Un piano che prevede 5mila ingressi

Così il colosso americano McDonald’s cerca 150 nuovi candidati da inserire nei ristoranti della Sicilia. Si tratta di posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale, che prevede quest’anno l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.

Cosa serve per entrare in McDonald’s

Tra i requisiti richiesti dall’azienda, “voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti”, che rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. “Entrare in McDonald’s – si legge nella nota dell’azienda americana – significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità”.

Come candidarsi

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito (McDonald’s.it), attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s. Per ulteriori informazioni sul lavoro in McDonald’s visitare la sezione “Entra nel Team”.

Lavoro anche in GVN

Il gruppo Grandi Navi Veloci assume 350 persone per oltre 30 diverse professionalità. La compagnia cerca lavoratori da inserire a bordo entro il 30 aprile 2022. In particolare, il gruppo GNV, cerca nuove figure da impiegare in diverse aree, a partire da personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo (dai 30 ai 50 posti) e inoltre garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala (da 100 a 150 posti) e poi ancora chef, cuochi, pizzaioli e panettieri (50 posti).

I traghetti che operano anche in Sicilia

Grandi Navi Veloci cerca ancora 150 risorse tra personale di macchina e personale di coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri. Con i traghetti in Sicilia, Gnv collega Palermo ai porti di Genova, Civitavecchia, Napoli e alla Tunisia e Termini Imerese con Civitavecchia e Napoli.

Percorsi on the job

Alle nuove risorse, la compagnia offrirà percorsi d’inserimento “on the job” direttamente a bordo, sviluppato in collaborazione con il Centro di formazione del gruppo, ovvero il Msc Training Center di Sorrento, volto a facilitare l’ingresso in azienda, supportare la crescita dei propri dipendenti, conoscere e condividere obiettivi e prospettive della Compagnia. Le attività formative comprendono anche training, coaching e formazione specifica per ciascuna figura, a bordo e in aula.