l'intervista a Luca D'Agostino

Il dott. Luca D’Agostino è medico rianimatore all’ospedale Covid di Partinico: 6 posti di terapia intensiva prima dell’emergenza cui si sono sommati, con la conversione a covid hospital, 30 posti di terapia intensiva con 4 di sub intensiva.

Il rianimatore in forza a Partinico ha concesso qualche minuto a Massimo Minutella, nell’ambito del consueto appuntamento di queste settimane in diretta facebook anche sulla pagina di blogsicilia, per raccontare l’esperienza che si sta vivendo dal punto di vista di chi vive in prima linea.

“Non ci sono abbastanza DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), alcuni ci sono stati donati, stiamo facendo una raccolta fondi per acquistarli” – queste alcune della parole del Dott.D’Agostino che dice anche di avere una paura “fisiologica”, “normale, ma come tutti gli anestesisti rianimatori siamo abituati a lavorare in emergenza, il problema grosso è il numero di malati che arrivano. Ma siamo qua e dobbiamo combattere.” Di seguito il video dell’intervista di Massimo Minutella a Luca D’Agostino.