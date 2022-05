Ospiti della giornata l'attore e regista Egidio Termine e Tanino Bisconti

All’Istituto Comprensivo G. E. Ventimiglia di Belmonte Mezzagno si avvia alla conclusione il progetto curriculare pilota denominato: “Memoria e Tradizioni” voluto fortemente dalla professoressa Paola Borruso.

Il lavoro di ricerca della memoria e delle tradizioni è stato svolto dagli studenti delle classi 2a C e 3a C, che hanno preso spunto dal libro “Con gli occhi di Sarbatureddu” scritto da Totò Caltagirone.

Ospiti della giornata l’attore e regista Egidio Termine e Tanino Bisconti, barbiere belmontese che custodisce un immenso archivio storico fotografico.

Dice l’autore: “Oggi il mio cuore scoppia di gioia nel vedere che tanti giovani hanno il mio libro in mano, lo hanno letto, approfondito e hanno fatto ricerche storiche per capirne meglio i contenuti. Se avessi dovuto esprimere un sogno, un desiderio, dopo avere scritto il libro, sarebbe stato sicuramente questo. La giornata di oggi mi ripaga di tutti i sacrifici”.

Interessanti gli spunti che hanno sottolineato il meticoloso lavoro progettuale. Gli studenti sono stati rapiti da alcuni brani del libro magistralmente letti da Egidio Termine. Consegnate, da parte degli studenti a Tanino Bisconti foto storiche che lo stesso ha promesso di conservare nel suo archivio storico. La professoressa Borruso ha voluto sottolineare: “plaudo all’impegno dei miei ragazzi che sono riusciti a coinvolgere interi nuclei familiari durante il lavoro di ricerca. Così come ringrazio l’istituzione scolastica che ha facilitato il nostro lavoro”. Infine l’autore parlando alle classi coinvolte: “oggi noi adulti consegniamo a voi il testimone della memoria perché possiate guardare con più speranza al futuro”.

Sul progetto

Il progetto che è ormai alla sua conclusione, prevedeva, oltre a recuperare e conservare la memoria storica, incontri periodici con l’autore, anche la lettura del libro da parte degli alunni ai propri nonni o ad anziani e la relativa annotazione attraverso interviste audio e video ai propri nonni per non fare disperdere e quindi recuperare le memorie locali e non solo. Alla fine rielaborare e riscrivere un diario della storia della società siciliana grazie ai ricordi e alle testimonianze.

Insegnare l’evoluzione storico-culturale della comunità belmontese

Particolarmente contento l’autore, a seguito dell’adozione del suo libro dall’istituto comprensivo come testo per insegnare agli alunni l’evoluzione storico-culturale della comunità nella quale vivono ma anche quella della Sicilia degli anni sessanta.

Ma ancor più felice perché il progetto ha messo in moto un circuito di collaborazione e solidarietà.

È stato, infatti, sostenuto economicamente da giovani imprenditori locali che hanno fortemente creduto nella bontà dell’operazione. La Euro Impianti e la Tecno Impianti S.A.S., hanno contribuito a sostenere i costi del progetto che partirà subito dopo le vacanze natalizie.