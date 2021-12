il progetto coinvolgerà 35 studenti di belmonte mezzagno

Parte il progetto curriculare “Memoria e Tradizioni” per l’anno scolastico 2021/2022 all’Istituto Comprensivo G. E. Ventimiglia di Belmonte Mezzagno.

Il progetto, che coinvolgerà 35 alunni delle classi seconda e terza C della scuola secondaria di I grado, è stato ideato dalla professoressa Paola Borruso.

Il libro “Con gli occhi di Sarbatureddu”

Commenta la docente: “Lavoro da diversi anni e insegno lettere nella scuola di Belmonte Mezzagno e qui ho scelto di rimanere e da tempo mi occupo con i ragazzi del recupero della memoria e delle tradizioni locali. Quest’anno si è presentata una interessantissima occasione, la pubblicazione del libro ‘Con gli occhi di Sarbatureddu‘, di Totò Caltagirone (autore belmontese) nel quale si narra della Sicilia degli anni Sessanta ed in particolare di storie ambientate proprio a Belmonte Mezzagno piccolo paese in provincia di Palermo.

Da questa idea, parte un progetto pilota che spero venga adottato da altre realtà scolastiche siciliane”.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede, oltre a recuperare e conservare la memoria storica, incontri periodici con l’autore, anche la lettura del libro da parte degli alunni ai propri nonni o ad anziani e la relativa annotazione attraverso interviste audio e video ai propri nonni per non fare disperdere e quindi recuperare le memorie locali e non solo. Alla fine rielaborare e riscrivere un diario della storia della società siciliana grazie ai ricordi e alle testimonianze.

Insegnare l’evoluzione storico-culturale della comunità belmontese

Particolarmente contento l’autore, a seguito dell’adozione del suo libro dall’istituto comprensivo come testo per insegnare agli alunni l’evoluzione storico-culturale della comunità nella quale vivono ma anche quella della Sicilia degli anni sessanta. Ma ancor più felice perché il progetto ha messo in moto un circuito di collaborazione e solidarietà.

È stato, infatti, sostenuto economicamente da giovani imprenditori locali che hanno fortemente creduto nella bontà dell’operazione. La Euro Impianti e la Tecno Impianti S.A.S., hanno contribuito a sostenere i costi del progetto che partirà subito dopo le vacanze natalizie.

(Nella foto il momento della consegna dei libri. Da sinistra il prof. Antonio Cappello, Massimo Casamento e Fabio Chinnici (Euro Impianti), l’autore Totò Caltagirone, la prof.ssa Paola Borruso, Dino MUSSO (Tecno Impianti) il prof. Gaetano Profeta e Tanino Bisconti custode dell’archivio storico fotografico Barba e Memoria).