il comune sta definendo il piano per la riapertura

Scatta la protesta dei concessionari del mercato ittico di Palermo: “Subito apertura o sarà la nostra fine”.

L’allarme lo ha lanciato Filippo Calcagno, presidente dei commissionari prodotti ittici della provincia di Palermo, che ha chiesto l’intervento dell’assessore alle Attività produttive, Leopoldo Piampiano.

L’amministrazione comunale sta cercando di bruciare le tappe per arrivare all’apertura del mercato, anche perché una parte del pesce che arriva in città da alcune marinerie in attività, con il mercato chiuso rischia di essere immesso nei canali di vendita secondari, spesso senza tracciabilità e controlli sanitari.

“Ormai bisognerà attendere pochi giorni, abbiamo già individuato il personale – dice l’assessore Piampiano – così come le pattuglie della polizia municipale. Oggi definiremo il piano, sulla scorta dell’esperienza del mercato ortofrutticolo (prenotazioni attraverso portale Sispi, evitando così gli assembramenti), per la riapertura. Stiamo valutando anche alcune richieste dei concessionari. Infine il sindaco sottoporrà il piano al comitato per l’ordine e la sicurezza”.