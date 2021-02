Le previsioni nell'Isola

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; su litorale ionico, sull’area dello Stretto nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’appenino centro-meridionale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 1250 metri. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì- Al Nord pressione in ulteriore rinforzo. Sulla Pianura Padana torna un po’ di foschia e qualche isolato piovasco. Qualche debole pioggia sulla Liguria; venti dai quadranti meridionali. Centro: Sulle nostre regioni c’è l’alta pressione. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, più nubi solo sulla Toscana. Sud: Pressione in ulteriore rinforzo. La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori. Clima via via più mite ovunque.

Venerdì – Al Nord veloce peggioramento del tempo sulla Liguria, con precipitazioni tuttavia deboli; sulle zone di pianura torna la nebbia, più fitta sul Piemonte occidentale. Soleggiato altrove. Centro: Sulle nostre regioni c’è l’alta pressione. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, senza precipitazioni. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno in Sicilia e con nubi sparse sul resto dei settori.