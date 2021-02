Le previsioni nell'Isola

Ancora condizioni meteo variabili ma in rapido miglioramento quelle previste per domani in Sicilia. Massime in aumento, molto freddo di notte e al primo mattino, venti tesi da Nord in attenuazione. Un miglioramento che continuerà nei prossimi giorni con un graduale aumento delle temperature.

Mercoledì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto in Liguria e sul Veneto, qualche pioggia potrà bagnare lo spezzino. Nubi sparse sui rilievi e deboli nevicate sui confini alpini. Centro: Molte nubi copriranno la Toscana anche con qualche pioggia sulle province più settentrionali. Sul resto delle regioni avremo un maggior soleggiamento. Clima meno freddo. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno in Sicilia e con nubi sparse o a tratti anche coperto sul resto delle regioni.

Giovedì- Al Nord pressione in ulteriore rinforzo. Sulla Pianura Padana torna un po’ di foschia e qualche isolato piovasco. Qualche debole pioggia sulla Liguria; venti dai quadranti meridionali. Centro: Sulle nostre regioni c’è l’alta pressione. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti a parte qualche nube più presente sulla Toscana. Venti meridionali. Sud: Pressione in ulteriore rinforzo. La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori. Clima via via più mite ovunque.