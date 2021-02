Le previsioni nell'Isola

I venti settentrionali che seguono la perturbazione oggi apporteranno ancora marcate condizioni di instabilità atmosferica. Sulla Sicilia meridionale ci sarà occasione per ampie schiarite, sui rimanenti settori non mancheranno addensamenti nuvolosi e precipitazioni intermittenti; brevi nevicate fino in pianura sull’entroterra campano, intervallate ad ampi spazi soleggiati; sulla Sicilia settentrionale attese piogge e locali rovesci, nevosi in genere fino a quote di bassa collina. Temperature in forte calo ovunque. Venti forti di Tramontana o Grecale. Mari molto mossi. La protezione civile regionale ha confermato ancora l’avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì- Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente poco nuvoloso su tutte le regioni. Centro: Bel tempo prevalente, infatti a parte qualche nube più presente su Abruzzo e Molise (senza precipitazioni) per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno e terso. Sud: Tempo asciutto anche se il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso sugli Appennini e sul messinese, ma con scarse precipitazioni associate. Soffiano venti forti di Burian.

Martedì – Al nord la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, ma con cielo coperto in Liguria e poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Centro: Tempo in peggioramento sulla Toscana settentrionale con precipitazioni in arrivo. Sul resto delle regioni il cielo sarà a tratti coperto, ma sereno o poco nuvoloso in Sardegna. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di tempo soleggiato, ma il cielo si presenterà con nubi sparse sui settori peninsulari e sereno invece sulla Sicilia. Gelate notturne diffuse.