Le previsioni nell'Isola

Un vortice depressionario sul Tirreno apporta marcate condizioni di instabilità atmosferica, con nubi e precipitazioni diffuse, su tutte le nostre regioni meridionali. In Sicilia la giornata sarà contraddistinta da diffuso maltempo con piogge per l’intero arco della giornata. La Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla.

Temperature in calo. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali e in rapida intensificazione sul finire del giorno. Mari molto mossi od agitati.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica – Al Nord soffiano venti gelidi, ma ci sarà un ampio soleggiamento su tutte le regioni, infatti il sole splenderà in un cielo praticamente sereno dappertutto. Gelate notturne anche forti. Centro: La giornata sarà contraddistinta da una certa instabilità su Abruzzo e Molise con nevicate deboli fin sulle coste. Sul resto delle regioni avremo un cielo sereno. Gelate notturne forti. Sud: Venti di Burian sulle regioni. La giornata trascorrerà con un bel tempo prevalente, ma si potranno verificare improvvisi episodi instabili localizzati con nevicate fin sulle coste.

Lunedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente poco nuvoloso su tutte le regioni. Centro: Bel tempo prevalente, infatti a parte qualche nube più presente su Abruzzo e Molise (senza precipitazioni) per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno e terso. Sud: Tempo asciutto anche se il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso sugli Appennini e sul messinese, ma con scarse precipitazioni associate. Soffiano venti forti di Burian.