le previsioni nell'isola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale ionico e sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’appenino centro-meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti moderati settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Lunedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti a parte qualche occasionale foschia mattutina sull’alessandrino, il cielo si presenterà sereno. Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con qualche nube sul Lazio e sulla Sardegna. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo

Martedì – Al Nord il bel tempo sarà prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno al Nordest e in Liguria e poco nuvoloso altrove.Centro: La giornata trascorrerà con nubi sparse sulla Sardegna settentrionale, sul resto delle regioni invece il sole sarà prevalente e splenderà indisturbato in un cielo poco nuvoloso.Sud: La giornata sarà caratterizzata generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.