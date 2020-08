Ancora una giornata di grande caldo prevista per domani. Il Dipartimento della Protezione civile regionale della Sicilia ha diffuso l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore.

Sulla provincia di Palermo persiste il livello di preallerta per rischio incendi. Il rischio per ondate di calore, su una scala da 0 a 3, si attesta sul livello 2, con previsione di una temperatura massima percepita per Palermo di 36 gradi centigradi.

Il sistema nazionale di allarme relativo alle ondate di calore, comunica che per la città di Palermo è previsto un livello di allerta 1 (su una scala massima di 3) anche per la giornata di domani con temperature massime percepite fino a 35 gradi.

Per quanto attiene il rischio incendi, la Protezione Civile regionale mantiene per Palermo, come per tutta la Sicilia, il livello arancione di “preallerta”.

Nell’isola l’alta pressione determina condizioni di bel tempo prevalente, salvo locali addensamenti nuvolosi a carattere sparso ma senza conseguenze.

Temperature in aumento.