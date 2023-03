Allerta gialla

Freddo, pioggia e neve anche a bassa quota in provincia di Palermo come previsto dalle previsioni degli esperti. In tutta la provincia di Palermo questa mattina, vette imbiancate e temperature in picchiata nuovamente. Per oggi è prevista allerta gialla dal dipartimento regionale di Protezione Civile.

La neve nelle zone montuose

A Gangi come nelle Petralie da questa mattina nevica, così come nella zona di Ficuzza. Anche le montagne attorno a Palermo sono imbiancate. Disagi alla circolazione nelle vie montane. Non sulle statali e sulle autostrade dove non è caduta la neve o si è formato ghiaccio.

Temporali nel Palermitano

La notte appena trascorsa nel palermitano e nel resto della Sicilia è stata caratterizzata da intensi temporali. Ieri la protezione civile aveva comunicato l’allerta gialla per le precipitazioni in tutta la regione. La nota indica la presenza di condizioni meteo avverse. Tutte e nove le province siciliane sono interessate da un’allerta gialla. Le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati moderati; sparse da metà mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Le previsioni per oggi

Sul litorale tirrenico e quindi anche sull’Isola, è prevista una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nevicate in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata è prevista dagli esperti meteo una attenuazione dei fenomeni in Sicilia.