le previsioni nell'isola

Una perturbazione attraversa le nostre regioni e determina una fase di maltempo con piogge, rovesci e temporali. Fenomeni a tratti intensi specie nell’entroterra campano, salernitano, cosentino. Coinvolta anche la Sicilia specie tirrenica. Temperature in calo, venti tesi da SO, rotazione a NO al pomeriggio con mari fino ad agitati. La protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse e anche nebbioso sulla Pianura Padana. Sono attese nevicate diffuse sui confini alpini della Valle d’Aosta. Centro: Graduale peggioramento del tempo sulle regioni tirreniche e in Sardegna con piogge e locali temporali. Più soleggiato invece sulle regioni adriatiche con nubi sparse. Sud: La giornata trascorrerà con precipitazioni via via più diffuse su Campania, Calabria tirrenica e infine sulla Sicilia, specie centro-occidentale. Tempo più soleggiato altrove.

Martedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà a tratti coperto o molto nuvoloso e con locali nebbie o foschie sul Piemonte. Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque salvo per più nubi sui versanti adriatici. Sud: Le precipitazioni saranno più probabili su Sicilia centrale e settentrionale e sulla Calabria tirrenica, anche sotto forma di temporali. Altrove, nubi sparse, coperto in Basilicata.