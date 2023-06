Le temperature rimangono stabili

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di lunedì 19 giugno garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Ancora stabili le temperature nell’isola. Valori estivi con caldo gradevole. Massime tra i 26 ed i 30 gradi.

Previsti 26 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 30 a Catania, 26 ad Enna, 29 a Messina, 28 a Palermo, 28 a Regusa, 29 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone africano Scipione protegge le regioni per cui il bel tempo sarà prevalente. Temperature massime fino a 34 gradi.

Centro: Anche questa giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e da temperature in ulteriore aumento di giorno e fino a 31 gradi.

Sud: Giornata con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime in aumento.

Per martedì 20 giugno ancora bel tempo

Continua l’alta pressione in Sicilia.Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Nord: Giornata con più nubi al Nordovest, isolati piovaschi sui confini e più soleggiato altrove. Temperature in leggero aumento.

Centro: Anticiclone Scipione ben saldo per cui a parte una maggior nuvolosità sulla Toscana, per il resto il cielo sarà sereno.

Clima estivo.Sud: L’anticiclone africano Scipione scalda le nostre regioni con temperature massime oltre i 30 gradi, il cielo si presenterà sereno ovunque.

Mercoledì 21 giugno

Nord: L’anticiclone africano Scipione comanda il tempo per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente e temperature in aumento.

Centro: Dominio dell’anticiclone africano Scipione pertanto la giornata sarà soleggiata con un clima caldissimo. Temperature massime fino a 35°C.

Sud: Regna l’anticiclone africano Scipione per cui avremo un ampio soleggiamento e temperature massime fin oltre i 38°C in Sardegna e Sicilia.