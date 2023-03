Per giovedì 30 marzo, il tempo rimane stabile

Il campo di alte pressioni interessa ancora la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di mercoledì 29 marzo.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in lieve discesa

Scendono invece le temperature minime e massime. Minime fredde nell’Ennese (-3) e nel Ragusano (0 gradi) oltre che nel Nisseno (-1). Massime comprese tra i 10 ed i 18 gradi.

Previsti 14 gradi ad Agrigento; 14 a Caltanissetta, 16 a Catania, 10 ad Enna, 14 a Messina, 17 a Palermo, 14 a Ragusa; 16 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Venti di Libeccio fanno peggiorare il tempo sulla Liguria di levante con pioviggine in serata, nubi irregolari altrove. Clima mite.

Centro: Soffiano venti di Libeccio per cui sono attese molte nubi sulla Toscana settentrionale, sul resto delle regioni avremo un cielo più sereno.

Resto del Sud: I venti girano dai quadranti meridionali, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento.

Per giovedì 30 marzo, il tempo rimane stabile

Situazione meteo quasi fotocopia per giovedì 30 marzo. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Giovedì, qualche pioggia sulla Liguria e lungo l’arco alpino; sul resto delle regioni avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento.

Centro: Giovedì, pressione via via sempre più forte. La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni.

Resto del Sud: Giovedì, pressione in costante aumento. La giornata, di conseguenza, risulterà ampiamente stabile e soleggiata su tutte le regioni.

Venerdì 31 marzo

Nord: Il cielo sarà spesso coperto anche con piogge in Liguria e sui settori alpini, prealpini e Friuli Venezia Giulia. Temperature stabili.

Centro: I venti più umidi da sud portano tante nuvole su tutte le regioni, anche con cielo a tratti coperto, specie sul Lazio. Temperature miti.

Sud: Questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Clima mite.